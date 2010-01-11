Литвин понял, что когда нет конфликта, политикам нечем заняться

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что если новый Президент Украины сразу после выборов предложит провести новую конституционную реформу, это лишь углубит политическое противостояние.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире программы «Лучший кандидат» на телеканале ICTV.

По словам В.ЛИТВИНА, “у нас принято объяснять неудачи и просчеты в деятельности политиков несовершенством Конституции”.

При этом, напомнил он, нынешний глава государства на протяжении своей каденции полтора года имел «полномочия Леонида КУЧМЫ» и 3,5 года - полномочия “несколько другие”.

По словам В.ЛИТВИНА, “конфликты у нас на протяжении 5 лет существовали всегда”. “Вывод – не в этом заключается ключевая проблема», - сказал он.

Как отметил председатель ВР, постановка вопроса о конституционной реформе является продолжением конфликта, в котором лишь и могут существовать действующие политики, поскольку “когда нет конфликта, они не знают, чем заняться”.

Спикер отметил, что будущий Президент должен в первую очередь быть гарантом существующей Конституции. «Если новый Президент сразу поставит вопрос о конституционной реформе, я убежден, что это продолжение существования Украины в конфликтной среде, и я убежден, что это потеря двух лет», - сказал В.ЛИТВИН.