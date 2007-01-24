Депутат, который укусил Черновецкого, не чистит зубы?

Киевский мэр Леонид Черновецкий не может подать в суд на депутата Верховной Рады, который якобы укусил его за палец во время одной из сессий Киевсовета.

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Лигу.

Черновецкий напомнил, что на одной из сессий Киевсовета его укусил народный депутат от фракции БЮТ Анатолий Семинога.

По словам мэра, рука до сих пор не заживает, поэтому он предположил, что депутат "плохо чистит зубы".

В то же время, Черновецкий отметил, что он не может подать в суд на Семиногу за укушенные пальцы, поскольку тот находится под защитой депутатского иммунитета.

"Потому что, сколько бы я не показывал палец судье, прокурору, он (Семинога) так и останется недосягаемым для правоохранительной системы", - подчеркнул мэр, добавив, что у него есть справка о том, что на сессии ему поранили пальцы.

Как известно, несколько сессий Киевсовета проходили с блокированием оппозиционными фракциями трибуны, а также в зале происходили потасовки между депутатами как Киевсовета, так и Верховной Рады.

Во время этих сессий оппозиционные фракции Киевсовета (БЮТ, "Наша Украина" и Блок Виталия Кличко) добивались снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также введения нормы, по которой все земельные участки в столице продаются на аукционах.