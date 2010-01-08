БЮТ: Ющенко намеренно чернит Тимошенко в интересах Януковича

В БЮТ заявляют, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сознательно распространяет неправдивую информацию против премьер-министра, кандидата на пост главы государства Юлии ТИМОШЕНКО в интересах другого кандидата – лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы БЮТ.

В документе отмечается, что Ю.ТИМОШЕНКО не владеет оффшорными компаниями на Кипре или в каких-либо других оффшорных зонах. Об этом идет речь в письме Государственного комитета финансового мониторинга Украины на имя народного депутата Владимира ПИЛИПЕНКО, который подавал в ГКФМ соответствующее обращение.

В пресс-службе БЮТ напомнили, что накануне Киевский апелляционный административный суд «рассмотрел клеветнические сведения Виктора ЮЩЕНКО относительно якобы владения Юлией ТИМОШЕНКО оффшорной компанией и полностью опроверг отмеченные сведения».

«Несмотря на это, В.ЮЩЕНКО продолжает распространять заведомо неправдивую информацию о якобы наличии у Юлии ТИМОШЕНКО оффшорных компаний. А, следовательно, кроме распространения дезинформации, Президент демонстрирует неуважение к закону и к решению суда», - заявляет пресс-служба БЮТ.

В блоке считают, что, «систематически распространяя подобную ложь, Президент и в то же время кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО действует в интересах другого кандидата в президенты - Виктора ЯНУКОВИЧА, который будет оппонентом Юлии ТИМОШЕНКО во втором туре выборов. Целеустремленное распространение неправдивых заявлений В.ЮЩЕНКО в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в который раз доказывает, что действующий глава государства исполняет роль технического кандидата и доверенного лица В.ЯНУКОВИЧА».

Пресс-служба БЮТ «призывает общественность и СМИ рассматривать все заявления В.ЮЩЕНКО о Ю.ТИМОШЕНКО именно в этом контексте».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ, доверенное лицо кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ заявил, что 6 января Киевский апелляционный административный суд признал действия В.ЮЩЕНКО «противоправными» и в полном объеме удовлетворил исковые требования Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО. «Суд рассмотрел клеветнические сведения В.ЮЩЕНКА относительно якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией и полностью опроверг отмеченные сведения», - заявил А.ПОРТНОВ.

Сегодня, комментируя в интервью радио «Свобода» решение Киевского апелляционного админсуда, В.ЮЩЕНКО отметил, что не знает, на кого могут быть записаны оффшорные компании Ю.ТИМОШЕНКО, но знает, что у нее много собственности.