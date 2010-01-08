Ющенко сказал, о чем его умоляла Тимошенко вначале премьерства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что не знает, на кого могут быть записаны оффшорные компании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, но знает, что у нее много собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью радио «Свобода», комментируя решение Киевского апелляционного административного суда о признании неправдивыми высказываний В.ЮЩЕНКО по поводу якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией.

«Я могу еще раз подтвердить, что ТИМОШЕНКО вместе с ЛАЗАРЕНКО владели ГОКами (горно-обогатительными комбинатами – УНИАН), владели крупнейшей энергетической компанией “Единые энергетические системы Украины”, то, что за ней числятся десятки и десятки разных собственностей, но на кого они там оформлены? Как закрывались уголовные дела?..» - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства напомнил события 2005 года, когда, по его словам, Ю.ТИМОШЕНКО начала свое премьерство с просьбы к нему, чтобы он дал команду закрыть уголовное дело против нее.

«ТИМОШЕНКО в 2005 году начала свое премьерство с одной просьбы ко мне: чтобы я дал команду МАЛЯРЕНКО (тогдашний председатель Верховного Суда Василий МАЛЯРЕНКО) закрыть уголовное дело на 8,6 млрд. грн. за неуплаченные налоги и пеню ЕЭСУ, которую возглавляла нынешний премьер».

«Она умоляла, чтобы МАЛЯРЕНКО по моей просьбе закрыл это дело. Она подходила ко мне, возможно, раз семь, а затем приходит ко мне МАЛЯРЕНКО и говорит: “Виктор Андреевич, оградите меня от премьера. Я не могу приходить на публичные собрания, потому что первый вопрос, который я слышу от ТИМОШЕНКО, – закройте уголовное дело», - сказал Президент.

Потом, по словам В.ЮЩЕНКО, «находится ПИСКУН, и взамен на определенное место в списке в одном из маленьких районов Днепропетровской области закрывает это дело без явки прокуратуры как стороны государства».

Президент отметил, что сегодня тяжело говорить о борьбе с коррупцией, когда премьер-министр «в середине 90-х годов творила эту коррупцию».

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ, доверенное лицо кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрей ПОРТНОВ заявил, что 6 января Киевский апелляционный административный суд признал действия В.ЮЩЕНКО “противоправными” и в полном объеме удовлетворил исковые требования Ю.ТИМОШЕНКО к В.ЮЩЕНКО. «Суд рассмотрел клеветнические сведения В.ЮЩЕНКО относительно якобы владения Ю.ТИМОШЕНКО оффшорной компанией и полностью опроверг данные сведения», - заявил А.ПОРТНОВ.