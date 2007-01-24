Морозу разъяснили, где венчание, а где брак

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, если решит своей подписью ввести в действие закон о Кабмине, должен поставить под ним свою подпись во второй раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

В.ШАПОВАЛ объяснил, что первая подпись под законом о Кабмине означала окончание процедуры принятия закона в парламенте. Однако подпись закона председателем ВР вместо Президента - это «запуск закона в силу», сказал он.

«То было венчание, а это уже брак», - сравнил В.ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что для вступления в силу закона о Кабмине ему не нужно ставить свою подпись, поскольку он делал это сразу после принятия закона депутатами ВР.

А.МОРОЗ считает, что сейчас ему достаточно лишь поручить опубликовать закон в официальных изданиях.