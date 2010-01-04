Избиратель не должен доказывать, что не может передвигаться

Для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может перемещаться самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. За него проголосовали 8 членов ЦИК, 4 – «против» и двое воздержались.

По этому вопросу на заседание ЦИК были вынесены два проекта решения. В частности, член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ в своем проекте решения предлагала, чтобы избиратель, который подает заявление о голосовании на дому, предоставлял справку из больницы в подтверждение факта неспособности самостоятельно перемещаться.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ также предлагала, чтобы при включении в списки для голосования в день выборов участковая комиссия требовала от избирателя подтверждения органа ведения реестра о том, что избиратель не имеет другого избирательного адреса.

За предложение Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ проголосовали лишь 6 членов ЦИК, пятеро воздержались и трое голосовали против.

Альтернативный проект решения по этому вопросу внес член ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ. В нем предусматривалась норма, что избиратель для голосования на дому не должен подавать в участковую комиссию никаких подтверждающих документов. При этом А.ШЕЛЕСТОВ указывал на тот факт, что согласно законодательству, участковая избирательная комиссия должна самостоятельно проверять факт неспособности избирателя самостоятельно перемещаться.