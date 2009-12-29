Королевская рада, что здравый смысл возобладал над интригами

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценивает подписание Президентом закона об упрощении ведения бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на слова депутата.

«Здравый смысл возобладал над политическими интригами», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, подписанный закон уже трижды становился заложником политических предвыборных интриг. Однако, несмотря на все трудности, предприниматели получили хороший новогодний подарок.

«Таким образом, украинский бизнес входит в 2010 год с новыми, упрощенными правилами работы. Подписание закона – это колоссальный шаг к установлению европейских стандартов взаимоотношения государства и бизнеса», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, принятие этого закона комплексно решает ряд проблем предпринимательской деятельности. «Снижаются требования к минимальному уставному фонду, сокращается количество лицензируемой деятельности, увеличиваются сроки действия лицензий», - отметила он.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, закон вводит в действие принцип «молчаливого согласия», который поставит точку на практике бесконечного рассмотрения обращений предпринимателей со стороны чиновников. «Хочу предупредить чиновников: брать взятки за выдачу разрешений теперь не получится», - заявила она.

Глава парламентского комитета подчеркнула, что данный закон существенно улучшит бизнес-климат в Украине и станет хорошим стимулом для малого и среднего бизнеса.

По словам парламентария, в следующем году профильный комитет продолжит работу по упрощению условий ведения бизнеса в Украине.

«Наша задача создать конкурентные условия для бизнеса на законодательном уровне. Ключевой принцип: простое администрирование – высокая ответственность. Бизнес должен решать свои вопросы, не пробиваясь через двери чиновников, а добросовестно выполняя простые и понятные правила. Только соблюдение этого принципа может снизить уровень коррупции и стимулировать развитие бизнеса», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упрощению условий ведения бизнеса в Украине». За принятие в целом этого закона проголосовали 349 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом также закрепляется практика долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.

Сегодня Президент подписал данный закон.