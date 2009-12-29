Зам генпрокурора заявляет, что Онопенко нарушил присягу судьи

Высшему совету юстиции предлагается принять представление об освобождении от должности судьи Верховного Суда Украины и, соответственно, от должности председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО.

Об этом идет речь в предложении члена Высшего совета юстиции, заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА, текстом которого располагает УНИАН.

В.ОНОПЕНКО предлагается уволить за нарушение им присяги судьи, что, в соответствии с частью седьмой статьи 20 Закона Украины “О судоустройстве Украины”, влечет прекращение полномочий в административной должности.

В документе отмечается, что 16 мая 2007 года Конституционный Суд Украины принял решение и признал неконституционным положение Закона “О судоустройстве Украины”, в соответствии с которым председатель суда, заместитель председателя суда назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины.

В этом решении КС рекомендовал Верховной Раде урегулировать вопрос о назначении судьи на должность председателя суда, заместителя председателя суда и освобождения его от этой должности.

“Пользуясь тем, что вопросы назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей законодательно не урегулированы, председатель Верховного Суда Украины ОНОПЕНКО В.В через Совет судей Украины незаконно присвоил указанные полномочия”, - говорится в документе.

31 мая 2007 года Совет судей принял решение “О назначении судей на административные должности в судах общей юрисдикции и освобождении от этих должностей”, которым определил, что именно он является единственным полномочным субъектом осуществления по назначению судей. Кроме того, руководствуясь этим решением, Совет судей Украины незаконно назначил, а председатель Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО незаконно вносил кандидатуры на административные должности председателей судов и их заместителей в течение более 2,5 лет.

В документе замечается, что 22 декабря КС принял решение, которым фактически на официальном уровне подтвердил незаконность порядка назначения судей на административные должности, утвержденного решением Совета судей.

“Однако, после принятия вышеуказанного решения Конституционного Суда Украины, председатель Верховного Суда Украины ОНОПЕНКО В.В. продолжил незаконное вмешательство в процесс назначения судей”, - отмечается в предложениях. В частности, 25 декабря 2009 года он инициировал проведение Совета судей, который принял решение об отмене действия решения Конференции судей административных судов Украины от 24 декабря, а также выступил на этом собрании и призвал отменить решение.

“Вышеуказанные поступки ОНОПЕНКА В.В. не только не совместимы с должностью председателя Верховного Суда Украины, но и порочат звание судьи, и могут вызывать сомнения в его объективности, беспристрастии, независимости”, - говорится в документе.

Р.КУЗЬМИН отмечает, что в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 30 Закона “О Высшем совете юстиции”, в ВСЮ с предложением о принятии представления об освобождении судьи от должности может обратиться член ВСЮ, и Высший совет юстиции может рассмотреть вопрос об освобождении судьи по собственной инициативе.

“Учитывая изложенное, на основании пункта 5 части пятой статьи 126 Конституции Украины, пункта 5 части первой статьи 15 Закона Украины “О статусе судей”, руководствуясь пунктом 4 части первой статьи 30 и частью первой статьи 32 Закона Украины “О Высшем совете юстиции”, - прошу принять представление об освобождении ОНОПЕНКО Василия Васильевича от должности судьи Верховного Суда Украины за нарушение присяги судей, что будет иметь следствием его освобождение от должности председателя Верховного Суда Украины”, - отмечается в документе.