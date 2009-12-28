Антикоррупционные законы уперлись в решение Ющенко

Введение в действие с 1 января законов о борьбе с коррупцией зависит от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии заместителя Председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО.

Он проинформировал, что принятый парламентом закон о внесении изменений в некоторые законы о предотвращении и противодействии коррупции 24 декабря был отправлен Президенту.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что с 1 января 2010 года должны были вступить в силу законы Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» и соответственно утратить действие действующий в настоящее время закон «О борьбе с коррупцией». Вместе с тем, 23 декабря 2009 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы о предотвращении и противодействии коррупции, предусмотрев отсрочку вступления в действие трех вышеназванных антикоррупционных законов до 1 апреля 2010 года.

«Таким образом, решение, за которое проголосовали Партия регионов, Блок Литвина и значительная часть НУ-НС привело к тому, что на три месяца реальная борьба с коррупцией откладывается», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер парламента также напомнил, что в результате такого голосования, с 1 января не вступят в силу следующие нормы: ограничение относительно работе «близких лиц»; ограничение относительно получения подарков; введение специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на должности, связанные с выполнением функций государства; расширение круга должностных лиц, к которым применяются средства финансового контроля (ежегодное декларирование имущества, доходов и расходов, заблаговременное сообщение о намерении открыть счет в зарубежном банке); введение более жестких криминальных и административных взысканий за коррупционные деяния должностных лиц и тому подобное.

Н.ТОМЕНКО убежден, что данный закон станет двойным тестом для Президента В.ЮЩЕНКО. «С одной стороны это тест на готовность бороться с коррупцией, а с другой – тест на то, действительно ли Президент системно работает с командой Виктора ЯНУКОВИЧА. Ведь, как известно, именно Партия регионов наиболее активно отстаивала принятие законопроекта», - подчеркнул он.

Что же касается посылания на то, что под действие данного закона подпадают предприниматели и не государственные служащие, то Н.ТОМЕНКО не считает этот факт серьезной причиной для того, чтобы его не подписывать. Он также напомнил, что является одним из соавторов изменений в данный закон, в части исключение не государственных служащих из категории урегулирования закона, касающегося борьбы с коррупцией. «С другой стороны, Президент может, как он это уже неоднократно делал, подписать данный закон и одновременно внести закон, который бы предлагал исключение, прежде всего категорий предпринимателей, которые не должны подпадать под действие нового закона», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель Председателя ВР также напомнил, что фракция БЮТ настаивала на введении в действие антикоррупционных законов с 1 января, а Кабинет Министров предложил Президенту ветировать закон, откладывающий борьбу с коррупцией до 1 апреля.