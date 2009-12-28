Ющенко 10 дней подождет данных ГПУ про "свой" пакт с Януковичем

Генеральная прокуратура проводит тщательную проверку по факту обнародования в СМИ бывшим работником Секретариата главы государства Ярославом КОЗАЧКОМ неправдивой информации относительно соглашения, которое якобы подписали Президент Украины и Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Президента Украины. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ждет информацию о результатах проверки в десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Я.КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

В Партии регионов, “Нашей Украине” и Секретариате Президента опровергли это заявление.