В ГПУ просят КС разобраться с депутатской неприкосновенностью
18:11, 28 декабря 2009Политика
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Суд получил представление
28 декабря в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Генеральной прокуратуры Украины об официальном толковании положений части первой статьи 80 Конституции Украины относительно гарантий депутатской неприкосновенности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.
В соответствии с Регламентом Конституционного суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.
Справка УНИАН. Часть первая Статьи 80 Конституции Украины гласит: «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность».
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