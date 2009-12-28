В ГПУ просят КС разобраться с депутатской неприкосновенностью

Суд получил представление

28 декабря в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Генеральной прокуратуры Украины об официальном толковании положений части первой статьи 80 Конституции Украины относительно гарантий депутатской неприкосновенности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины. В соответствии с Регламентом Конституционного суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС. Справка УНИАН. Часть первая Статьи 80 Конституции Украины гласит: «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность».

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