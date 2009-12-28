Луценко обещает быть объективным, несмотря на «нелюбовь» к Януковичу

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает объективно расследовать все случаи поджогов партийных офисов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос о поджоге офиса Партии регионов в Галиче Ивано-Франковской области. «В Украине, к сожалению, состоялся ряд поджогов партийных офисов Партии регионов, - сказал министр. – В настоящее время мы объективно расследуем, происходят эти поджоги хаотически или спланировано. У меня создается впечатление, что это спланированная работа. Но расследование будет объективным, как бы я ни «любил» ЯНУКОВИЧА».

Министр также заверил, что выборы в Украине состоятся спокойно и без эксцессов. «Милиция все сделает, чтобы выборы прошли спокойно. Я это вам гарантирую», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. – Хотя определенная тревога есть». По словам министра «денежные мешки» не успокоятся, и будут пытаться подкупить избирателей или сфальсифицировать результаты. Как пример, он назвал досрочные выборы в Тернопольский облсовет, когда были выявлены бюллетени в пяти селах, которые проголосовали за «регионалов», выданные и подписанные «одной рукой». «К сожалению, к ответственности привлечены стрелочники», - сказал министр.

В то же время о случае с офисом в Галиче, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что нет полной информации. «Я проясню эту ситуацию, если буду иметь встречу начальником милиции», - сказал министр.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, Галицкий райотдел милиции возбудил уголовное дело по факту поджога партийного офиса по статье «хулиганство».