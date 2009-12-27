Луценко: каким бы ни был умным "кролик", он не видит дальше норы

Министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что силовые министерства должны возглавлять гражданские люди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос: поддерживает ли он идеи некоторых кандидатов в президенты Украины, в частности Арсения ЯЦЕНЮКА, что силовые структуры должны возглавлять профессионалы. «Во всей цивилизованной Европе силовые структуры возглавляют гражданские, чтобы был контроль общества над этими ведомствами, - отметил министр МВД. - И каким бы ни был умным «кролик», но он не видит мира дальше свое норы». По словам Ю.ЛУЦЕНКО, А.ЯЦЕНЮК «играет дурака», предлагая такое, потому что он хорошо знает, что в Европе «все министры гражданские».

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что все остальные заместители силовых министров должны быть профессионалами, а не политиками. «Тогда они не смогут и не имеют права агитировать за какого-то кандидата или за какую-то политическую силу на выборах, – сказал министр. – Например, мои заместители не ведут никакой агитации. Силовиков должна контролировать общественность. Хотите ли вы таких профессионалов, каким был БИЛОКОНЬ?».

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО «нельзя ставить человека с милицейской карьерой на пост министра, потому что он никогда не будет контролировать ведомство как общественный контролер».