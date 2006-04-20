Будут ли повторные выборы киевского мэра?

В СМИ появились сообщения о том, что Блок Юлии Тимошенко в Киевсовете готовит повторные выборы киевского городского председателя. Представляется ли вероятным такой поворот ли событий? Этот вопрос мы адресовали экспертам и политикам. Представители БЮТ пока воздерживаются от комментариев. Юрий Ключковский, народный депутат (“Наша Украина”): Чтобы переизбрать мэра столицы, нужно либо отменить результаты выборов, либо двумя третями горсовета признать его таким, что не исполняющим свои обязанности. Пока еще никто свои обязанности не начинал исполнять, поэтому Черновецкому не за что выражать недоверие.

А все это я расцениваю как игры, даже не Юлии Тимошенко, а Томенко и Бродского. Несерьезно это.

Валерий Евдокимов, народный депутат, юрист (СДПУ(о)):

Никаких правовых оснований для отмены выборов мэра нет. Апелляционный суд Киева в удовлетворении исков о его нелигитимнисти отказал. Как известно, ТИК объявил о его победе и выдал ему удостоверение. И как бы мы ни относились к личности мэра, его избрание законно. Заменить мэра возможно, только если две трети депутатов Киевсовета выразят ему недоверие. Но такого большинства в ближайшее время, думаю, не будет.

Можно много говорить об этом по телевидению, но есть Конституция, закон о выборах - и вряд ли сегодня политическое решение может будет принято в обход Закона.

Владимир Стретович, народный депутат, юрист (“Наша Украина”):

Кто же такое решение примет? Это может сделать только Киевсовет, но Леонид Михайлович не один миллион выбросит, чтобы подтвердить в горсовете свой статус мэра.

Но если до этого дойдет, встает вопрос - переизбирать только мэра или одновременно и Киевсовет?

Я понимаю интерес Томенко - БЮТ получил свои сорок процентов, поэтому они убеждены: если выдвинут кандидатуру от своего блока, то она пройдет. Они руководствуются скорее политическим интересом, чем здравым смыслом и прагматичным желанием работать на киевлян.

Но какой предлог они могут найти для переизбрания мэра, мне тяжело сказать. Могут создать инициативную группу и провести референдум о доверии новому мэру... Но еще ничего не сделано и нечему не доверять... А при той поляризации, которую мы наблюдаем в Киевсовете, это вообще напрасное дело, поэтому пусть они успокоятся...