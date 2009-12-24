Ющенко: нам не нужен актер, нам нужен спокойный, думающий премьер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил государственное предприятие „Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента.

Глава государства ознакомился с работой сварочного цеха предприятия, увидел процесс изготовления тяжелых технологических конструкций – агрегатов к электровозам. В.ЮЩЕНКО также посетил сборочный цех завода, где проходит окончательная сборка электровозов.

Главе государства также рассказали о технических характеристиках новейших электровозов, которые будут изготовляться в ближайшей перспективе на предприятии.

Кроме того, Президент ознакомился с промышленными электровозами, их системами управления и пр.

В.ЮЩЕНКО пообщался с трудовым коллективом предприятия. Глава государства в частности выразил убеждение, что кризис, от которого пострадала промышленность Украины, и, в частности, машиностроение, будет преодолен. В этом контексте он отметил важность эффективной работы механизма государственных заказов на указанную продукцию. В то же время Президент выразил убеждение, что успешное преодоление кризисных явлений возможно лишь при условии, когда правительство возглавит украинский премьер-министр. «Нам не нужен актер, нам нужен спокойный, думающий премьер-министр», - отметил В.ЮЩЕНКО.

* * * ГП «НПК «Электровозостроение» специализируется на производстве магистральных, промышленных и шахтных электровозов, статических источников питания и других сложных электротехнических изделиях. В состав производства входят: металлургический, сварочный, инструментальный, механический, сборочный, транспортный цеха и цех электромашин и аппаратов. Основными рынками сбыта продукции является Беларусь, Грузия, Латвия и Россия.

В 2002 году совместно с концерном «Сименс» разработан и изготовлен опытный образец универсального магистрального грузопассажирского электровоза переменного тока с асинхронным поводом типа ДС-3. Сегодня предприятие работает над созданием двухсекционных пассажирских электровозов с асинхронным приводом скоростью, развивающих скорость до 230 км/час, - освоение этих электровозов создаст до 20 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день на предприятии работает почти 2 тыс. чел.