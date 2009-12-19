«За Украину!» выбрала себе лидера

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО избран председателем партии «За Украину!».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем съезде партии «За Украину!», который прошел в Киеве.

Кроме того, съезд в своем заявлении принял решение о поддержке кандидата на пост президента Украины, действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО. «В этой избирательной гонке мы поддержим и будем поддерживать действующего президента Украины, кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО», - сказал В.КИРИЛЕНКО, выступая перед делегатами съезда.

Кроме того, в заявлении съезда партии говорится: «Безответственные должностные лица и продажные суды, непробиваемая бюрократия и клановая экономика остаются определяющими факторами общественной системы. Политики всех цветов вместо служения своему народу избрали привычные коррупцию и популизм. Страну вновь может затянуть в безысходное болото постсоветского прошлого». Кроме того, в заявлении говорится о том, что Украина все глубже погружается в моральный кризис, который является первопричиной экономических и политических проблем.

Кроме председателя партии, на съезде был избран политический совет партии «За Украину!».

В частности, в состав политсовета вошли народные депутаты Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, Владимир МОЙСИК, Олег ГУМЕНЮК, Иван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР.

Кроме того, первым заместителем председателя партии избран Владимир МОЙСИК, а заместителями – К.ЛЯПИНА и Юрий ЗУБКО (заместитель министра культуры и туризма).

Основная деятельность партии за Украину будет направлена на борьбу с коррупцией, с популизмом и на рост патриотизма в Украине. Кроме того, партия видит своей целью обеспечение необратимых перемен по пяти ключевым направлениям, которые в частности касаются свободы и развития людей, украинской идентичности, права и безопасности, морального и обычного здоровья, науки и новых технологий.

Также партия намерена принять участие в выборах местных советов, которые пройдут 30 мая 2010 года.

Следующий съезд партии «За Украину!» пройдет в конце февраля - в начале марта 2010 года.