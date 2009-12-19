В Донецкой области остаются закрытыми 5 участков автодорог

Работники Службы автомобильных дорог в Донецкой области не прекращают борьбу со снежной стихией. На данный момент остаются закрытыми 5 участков автодорог общего пользования для грузового и пассажирского движения: Донецк-Мариуполь, Донецк-Красноармейск, Донецк-Горловка, Енакиево-Дебальцево, Дебальцево-Артемовск.

Как сообщили УНИАН в Укравтодоре, на выезде из города Донецка сегодня работали над расчисткой автодорог 555 ед. техники. Главная задача на ближайшие сутки - расширить на 1,5-2 метра проезжую часть и заняться расчисткой тротуаров. Также по области продолжают патрулировать на дорогах группы МЧС и ГАИ.

Метеорологические условия на ближайшие два дня не прогнозируют улучшения погоды. Поэтому Укравтодор призывает водителей и пешеходов быть особенно осторожными и внимательными на улицах и автодорогах, ведь, как свидетельствует статистика, именно во время осложнения погодных условий наблюдается рост аварийности и, как следствие, увеличение количества травмированных и погибших участников дорожного движения.