Ющенко: в этот день сбываются заветные мечты

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил украинцев с Днем Святого Николая Чудотворца.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“К нам всем пришел большой и прекрасный Праздник Николая Чудотворца. Мы все, дети и взрослые, ожидали его с надеждой и нетерпением”, - говорится в обращении В.ЮЩЕНКО по случаю праздника.

Он подчеркнул, что “в этот день сбываются заветные мечты и желания”. “Я очень хочу, чтобы Святой Николай принес нам всем красивые подарки, а больше всего - открыл наши сердца для любви, чтобы был особенно ласков ко всем детям Украины. Всем нашим детям я желаю радости, счастья и добра”, - подчеркивается в приветствии.

При этом глава государства отметил, что с особым вниманием говорит о детях, не имеющих родительского попечения. По его убеждению, “дело каждого взрослого не остаться безразличным и найти способ помочь такой детворе, потому что они - наши дети, такие же дорогие и близкие, как родные”.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил тех украинцев, которые усыновили детей или взяли их на воспитание в свой дом.

“Я благодарю благотворителей и меценатов, которые помогают многодетным семьям, детям-сиротам, открывают дорогу юным талантам”, - отметил Президент Украины и добавил, что поздравляет всю Украину с Днем Николая. “Это - наш праздник, хорошое и счастливое, которое объединяет всех нас в единую и большую украинскую семью! Желаю всем крепкого здоровья, веселого настроения и исполнения желаний. Пусть Святой Николай принесет щедрые дары - мир, достаток, согласие каждой семье и всей Украине”, - отмечается в приветствии.