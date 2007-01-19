Малоизвестные подробности из жизни Кушнарева

Личная жизнь

Людмила Давыдова

Один из участников роковой охоты – Дмитрий Шенцев – рассказал газете «Сегодня», что недавно погибший член Партии регионов Евгений Кушнарев давно уже жил не с женой (хотя и не разводился), а с любимой женщиной – депутатом прошлого созыва Верховной Рады Людмилой Давыдовой. Перед тем, как стать депутатом 49-летняя Давыдова была ближайшим соратником, доверенным лицом и личным секретарем Кушнарева.

Харьковский фотохудожник Михаил Никипелов, неоднократно присутствовавший на семейных мероприятиях Кушнаревых в качестве фотографа, рассказал изданию, что на последнем дне рождения Евгения Петровича, который праздновали 29 января 2006 года в харьковском ресторане «Метрополь», Кушнарев официально представил любимую женщину. На празднике присутствовала практически вся политическая и бизнес элита города, сын Кушнарева и дочь с мужем – владельцем ресторана. Жены не было.

Депутат Нина Карпачева вспомнила, что незадолго до трагедии – в день закрытия парламентской сессии Евгений Петрович выглядел очень грустным. «Я была шокирована его состоянием», - сказала Карпачева. «Затем 13-го в Харькове он организовывал праздник для друзей, был очень веселым и радостным как никогда».

Хобби

Депутат Харьковского облсовета Владимир Калашников, который много лет дружил с Кушнаревым, вспоминает его как сосредоточенного рыбака. «Если удавалось выбраться на выходные куда-нибудь на рыбалку, ему не надо было лучшего отдыха. Когда забрасывал удочку, ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить. Даже нам никогда не разрешал разговаривать в процессе – ругался, мол, всю рыбу распугаете! С удочкой в руках мог часами просиживать, как заколдованный, и в это время ничего, кроме поплавка, для него не существовало! Приставать к нему в это время с какими-то просьбами или пытаться обсуждать рабочие вопросы было бесполезно…»

Дмитрий Шенцев вспомнил, что два года назад на день рождения подарил Кушнареву жеребца украинской верховой породы, но из этого ничего не вышло. «Хотел привить Петровичу любовь к верховой езде, но он на нем так ни разу и не проехался».

Творчество

Депутат Харьковского облсовета Анатолий Покроев напомнил, что сейчас к изданию готовится вторая книга Евгения Кушнарева и «мне, очевидно, придется ее доводить до выхода в свет».

Депутат от Партии регионов Анна Герман сказала: «Он был душой нашего партийного офиса… Он был непокорным человеком. А когда вспоминал родных, то всегда говорил о внуках, что только им все позволяет».