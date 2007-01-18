Ющенко предлагает Януковичу компромисс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно применяет вето к Закону “О Кабинете Министров” и как компромисс предлагает внести изменения только в те нормы закона, которые противоречат Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в заявлении для прессы.

Президент подчеркнул, что собирается повторно ветировать закон о Кабинете Министров, принятый 12 января этого года.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что принятый закон системно нарушает Конституцию. «Это тупиковый путь. Это дорога в никуда», - сказал Президент, добавил, что принятие данного закона разрушает договоренности между ним, премьер-министром и председателем Верховной Рады Украины, а также нарушает Универсал национального единства.

Более того, по мнению Президента, принятие данного закона подрывает политическую стабильность в Украине, а также приводит к дестабилизации государственных органов власти.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что право ветировать повторно у него есть, поскольку текст закона, принятого 12 января и переданного на подпись, отличается от редакции закона, принятого 21 декабря. При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, не учтены предложения Президента, высказанные к закону от 21 декабря.

По его словам, об этом свидетельствуют много факторов, в том числе стенограмма Верховной Рады Украины, сравнительная таблица и тому подобное. Президент подчеркнул, что на основании положений Конституции и решения Конституционного Суда от 7 июля 1998 года, Президент имеет право повторно воспользоваться правом вето.

Он отметил, что этим он показывает конструктивный путь выхода из сложившейся ситуации.

В то же время Президент отметил, что уважает решение парламента, принятое больше чем конституционным большинством, и потому как компромисс предлагает на первом этапе внести только те изменения в текст закона, которые позволят избежать нарушений Конституции. «Что касается идеологии, предлагаю вернуться к этому позже», - сказал Президент, добавив, что сегодня он предлагает парламенту и правительству совместно с Секретариатом Президента доработать закон. «Я надеюсь и верю, что в интересах государства Верховная Рада примет это предложение», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

10 января во время совместной пресс-конференции с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ и председателем парламента А.МОРОЗОМ Президент Украины В.ЮЩЕНКО подтвердил, что ветирует принят Закон «О Кабинете Министров Украины».

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что во время консультаций с А.МОРОЗОМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ они обсудили подготовку общей редакции законопроекта «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с духом и буквой Универсала национального единства». «В Универсале мы договорились, что над этим законопроектом работаем все вместе, формируем солидарную позицию, которую потом подписывает Президент», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что в настоящее время руководство государства возвращается к консолидированной позиции по этому вопросу.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. При этом парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к данному закону.