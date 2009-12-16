Советник Ющенко раскрывает теневые газовые схемы Тимошенко

Окружение премьера Юлии Тимошенко прорабатывает вопрос о привлечении компании "Итера" в качестве газового посредника.

Как заявил представитель президента Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, это делается вопреки позиции руководителей "Нафтогаза".

"Тимошенко формирует условия для введения посреднических теневых схем на внутреннем и внешнем рынках газа", - цитирует сообщение пресс-службы Украинская правда.

По информации Соколовского, при участии внутреннего посредника - "Газпромсбыт Украина" готовятся схемы по перепродаже уже оплаченного газа, который размещен в украинских газовых хранилищах.

"Газпросбыт Украина" планирует закупать газ в украинских ПХГ по ценам четвертого квартала 2009 года - 200-208 долларов за тысячу кубометров, а продавать - украинским предприятиям по ценам на следующий год 300 - 330 долларов", - говорится в сообщении.

"Видимо, именно для таких теневых схем, без малейшего государственного интереса, и была внедрена на украинский внутренний рынок эта 100% дочерняя компания "Газпрома" по договоренности Тимошенко и Путина", - пояснил Соколовский.

Комментируя сообщение о начале поставок туркменского газа в Китай, он отметил, что этот факт развеял миф правительств Тимошенко и Януковича о том, что Туркменистан якобы обязан поставлять свой газ только в Россию.

"Если бы правительство реализовало договоренности президента с руководством Туркменистана относительно прямых поставок газа, Украина уже сейчас могла бы получать туркменский газ по существенно более низким рыночным ценам, чем российские", - подчеркнул Соколовский.

Кроме того, он заявил, что наибольшей угрозой для энергобезопасности Украины по итогам 2009 года является финансовое состояние "Нафтогаза".

"Огромная угроза - это состояние "Нафтогаза", задолженность которого составляет более 3 млрд. долларов", - сказал представитель президента в интервью днепропетровским СМИ, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинский газовый сектор с середины 2002 года фактически не реформируется", - заявил Соколовский.

"Нужно иметь абсолютную ответственность, что украинский газовый сектор и по ценовой политике, и по взаимным обязательствам поставщика и потребителя, и по нормативно-правовой базе функционирует по принципам, введенным еще в те времена", - отметил он.