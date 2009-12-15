Кириленко думает, что «гриппозных» денег Кабмин освоить не успеет

Депутатская группа «За Украину!» требует от Кабинета министров официально в Верховной Раде Украины обнародовать свою позицию относительно внесения проекта государственного бюджета на 2010 год. Об этом, выступая в ВР, сказал лидер Общественного движения «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

Он заметил, что со слов первого вице-премьер министра понятно, что правительство не собирается вносить в ВР проект государственного бюджета. «Это тоже позиция, но в таком случае она должна быть обнародована в ВР Украины официально», - сказал он.

«Если правительство не собирается вносить бюджет на следующий год, то это значит, что все разговоры о борьбе с эпидемией гриппа - не более, чем разговоры, - убежден Кириленко. - Только что был проголосован законопроект о выделении 608 миллионов гривен на борьбу с эпидемией гриппа. Однако все, кто разбирается в бюджетном процессе, полностью понимают, что ни одной копейки правительство, скорее всего, использовать не успеет».

Кириленко заметил, что дополнительные средства на борьбу с эпидемией гриппа, выделение которых предусматривается принятым ВР законопроектом № 5383, целесообразно было бы заложить в бюджете на 2010 год. «С 2010 года, если бы был бюджет, мы могли бы принять комплексный подход к вопросу борьбы с эпидемией гриппа, как и к вопросу обороны, национальной безопасности, гуманитарной сферы и тому подобное», - отметил Кириленко.

«Потому мы требуем от правительства официального ответа - будет проект бюджета или нет», - отметил лидер движения «За Украину!».