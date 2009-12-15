Хмару тревожит, что силовые структуры «легли» под Тимошенко
Политик говорит об угрозе нацбезопасности
Степана Хмару, народного депутата Украины нескольких созывов, тревожит ситуация, "когда большинство руководства силовых структур «легло» под Тимошенко". "С министерством внутренних дел все понятно. Но и Генеральная прокуратура ее прикрывает», - подчеркнул депутат, слова которого цитирует официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.
|Степан Хмара
Он отметил, что премьер-министр накинула на Украину газовую петлю для обескровливания финансовой системы государства и доведения ее до банкротства. «Только за преступные газовые соглашения Тимошенко должна была бы быть привлечена к ответственности, а против нее даже не открыто уголовного дела. Это пример серьезной угрозы национальной безопасности», - акцентировал депутат.
Он также напомнил Тимошенко разворовывание бюджета, злоупотребление властью, халатность, которые подпадают под уголовную ответственность. «За последние два года можно было бы возбудить десятки уголовных дел, если бы у нас работали правоохранительные органы. К сожалению, они не выполняют своих функций по защите прав и законности в Украине, а исключительно - политические задачи», - отмечает Хмара.