Хмару тревожит, что силовые структуры «легли» под Тимошенко

Степана Хмару, народного депутата Украины нескольких созывов, тревожит ситуация, "когда большинство руководства силовых структур «легло» под Тимошенко". "С министерством внутренних дел все понятно. Но и Генеральная прокуратура ее прикрывает», - подчеркнул депутат, слова которого цитирует официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Степан Хмара отметил, что премьер-министр сдала России национальные интересы собственного государства в обмен на то, что "россияне закрыли заведенные на нее уголовные дела". К этому он прибавил, что Россия в любое время может передумать. По словам Хмары, разница между Януковичем и Тимошенко заключается в том, что у Януковича – криминальное прошлое, а у Тимошенко – обязательства перед Кремлем. «Тимошенко крепко завязана на криминальных связях в Москве. Она уже не может не выполнять задания Кремля», - отмечает политик.

Он отметил, что премьер-министр накинула на Украину газовую петлю для обескровливания финансовой системы государства и доведения ее до банкротства. «Только за преступные газовые соглашения Тимошенко должна была бы быть привлечена к ответственности, а против нее даже не открыто уголовного дела. Это пример серьезной угрозы национальной безопасности», - акцентировал депутат.

Он также напомнил Тимошенко разворовывание бюджета, злоупотребление властью, халатность, которые подпадают под уголовную ответственность. «За последние два года можно было бы возбудить десятки уголовных дел, если бы у нас работали правоохранительные органы. К сожалению, они не выполняют своих функций по защите прав и законности в Украине, а исключительно - политические задачи», - отмечает Хмара.