Криль рассказал, насколько прибыльный бизнес - местные выборы

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что изменение избирательной системы позволит разрушить коррупционные схемы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Если в повестку дня Верховной Рады не будет включен вопрос изменения системы выборов, то в следующем году местные выборы опять останутся прибыльным видом политического бизнеса”, – заявил И.КРИЛЬ, комментируя первоочередные задачи парламент на пленарную неделю.

Он напомнил, что до начала местных выборов осталось немногим более двух месяцев, и значительная часть политических сил уже находится в избирательном процессе. Поэтому, по его словам, “новый политический год может начаться с очередей в партийные офисы желающих оптом или в розницу приобрести места в списках”.

И.КРИЛЬ отметил, что масштабы политической коррупции достигли настолько высокого уровня, что, по оценкам экспертов, во время минувших выборов в местные советы стоимость одного места в проходной части списка составляла для Киева около 500 тысяч долларов.

“Поэтому изменение избирательной системы – это не прихоть политиков, а единственная возможность сломать миллиардные коррупционные схемы”, - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что сегодня парламенту пытаются навязать дискуссию, какая система лучше – мажоритарная или по открытым спискам.

“Есть большая опасность, что за этими разговорами возможность изменить систему будет банально заговорена. Поэтому нужно безотлагательно внести на рассмотрение парламента оба варианта. Тот законопроект, который наберет больше голосов, и должен быть взят за основу, доработан и принят Верховной Радой еще до Нового года”, - считает председатель “Единого Центра”.