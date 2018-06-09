Эксперт: В ЕС наблюдают за набатной позицией Ющенко и угодливой – Тимошенко

· Не может быть мощи у колосса, который стоит на газовых ногах и по колено в остатках нефти

· Эффект Шредера: компании зарегистрированы в Швейцарии, и все в предвкушении теневых прибылей · Газовый кризис сформировал заинтересованность игроков в его повторении · В ЕС наблюдают за набатно-крикливой позицией Президента и угодливо-пресмыкающейся – премьера · Европа понимает, что «Северный поток» является либо блефом, либо преследует узкокорыстные цели · РФ пытается изолировать Украину от сотрудничества с ЕС и США в атомной энергетике В ноябре руководитель энергетических программ Центра «НОМОС» Михаил Гончар возглавил рабочую группу неправительственных экспертов в формате Восточного партнерства ЕС, занимающуюся вопросами энергетической безопасности. Практикой Еврокомиссии предполагается, что отдельными направлениями занимаются не только официально назначенные чиновники, но и рабочие группы из неправительственного сектора. На днях в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства в формате 27+6 прошла презентация пакета предложений, разработанных рабочими группами, координатором одной из которых является Михаил Гончар.

По его возвращении в Киев мы поставили ему несколько вопросов.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОЩИ У КОЛОССА, КОТОРЫЙ СТОИТ НА ГАЗОВЫХ НОГАХ ПО КОЛЕНО В ОСТАТКАХ НЕФТИ Михаил Михайлович, чем занимается ваша группа?

В Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства мы представили своеобразный стартовый пакет рекомендаций. Основные позиции в части, касающейся энергетики и энергетической безопасности, сводятся к следующему. Политика энергетической безопасности и законодательная база стран-участниц Восточного партнерства должна быть адаптирована к нормам ЕС, законодательная база в сфере электроэнергетики и газа, должна развиваться в соответствии с планом присоединения к Договору энергетического содружества (Energy Community Treaty), который Украина подписывает 18 декабря. Неэффективные технологии, запрещенные в ЕС, не должны экспортироваться в страны-участницы Восточного партнерства. Программа умной энергетической Европы (The Intelligent Energy Europe Programme) должна быть расширенна на страны Восточного партнерства. Энергоэффективность, передача наилучших доступных технологий и использование возобновляемых энергоисточников должны быть поддержаны как одни из ведущих инициатив (Flagship Initiatives) Восточного партнерства.

Европейская инициатива прозрачности газовой отрасли (отслеживание физических газовых потоков в реальном времени) должна быть продвинута как пилотный проект Восточного партнерства, открытый для третьих стран, как реальный механизм предупреждения газовых конфликтов.

Что конкретно скрывается за терминами: «инициатива прозрачности», «механизмы предупреждения газовых кризисов»?

Мы являемся непосредственными свидетелями двух газовых кризисов 2006-го и в 2009 года. Их последствия имеют общеевропейский характер. Такая ситуация требует проведения дополнительных мероприятий по обеспечению энергетической безопасности на Европейском континенте. При этом соответствующие мероприятия должны быть проведены на общеевропейском уровне, поскольку, по нашим оценкам, двусторонний формат «Россия – Украина» урегулирования проблем в сфере снабжения газом Европы не отвечает трехстороннему формату функционирования технологической цепочки «добыча – транспортировка – потребление» (РФ – Украина – ЕС).

Данная инициатива должна базироваться на фундаментальном праве – знать. Потребители во всех государствах (России, Украине, в странах ЕС) имеют право знать параметры движения энергоносителей, поскольку именно они их оплачивают. Прозрачность цепочки “добыча – транспортировка – потребление” создаст режим доверия. Такая система прозрачности могла бы стать механизмом диагностики и заблаговременного предупреждения о потенциальных проблемах. Должна быть инсталлирована соответствующая онлайн-система компьютерного мониторинга. Она бы фиксировала в ежесуточном режиме параметры, которые касаются количественных показателей физического перемещения газовых потоков с мест добычи к местам потребления. В перечне не фигурируют коммерческие и финансовые показатели. Указанные параметры должны быть доступны для всех сторон технологической цепочки. Сопоставление параметров будет предоставлять возможность выявления проблемных зон на всем пути перемещения газовых потоков – от скважины к потребителю.

Эта инициатива может стать тестом на готовность всех участников технологической цепочки работать по правилам прозрачности. Мы надеемся, что разработанное нами предложение сможет посодействовать в выработке эффективного механизма повышения энергетической безопасности во всей Европе и возобновлению режима взаимного доверия в энергетической сфере, подорванного газовыми кризисами.

Не получится ли так, что европейская консолидированная позиция по энергобезопасности померкнет перед мощью России? Россия через голову еврочиновников будет договариваться с лидерами ЕС о своих газовых делах, будет пробивать свои газопроводы, вопреки рекомендациям ЕС… Ведь Россия уже сегодня добилась разрешения от Швеции и Финляндии на строительство «Северного потока».

Какая там мощь России? Нарисовали себе страшилку и боимся. Не может быть мощи у колосса, который стоит на «газовых» ногах и по колено в остатках нефти. Да, Россию не стоит недооценивать. Но просто следует учитывать, что ее агрессивная энергетическая политика – это скорее проявление страха оказаться несостоятельной на фоне всех тех колоссальных запасов углеводородов, которыми богаты сибирские (пока еще российские) недра, хищнические разбазаренные, из которых все труднее и дороже извлекать ресурсы.

ЭФФЕКТ ШРЕДЕРА: КОМПАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ШВЕЙЦАРИИ, И ВСЕ В ПРЕДВКУШЕНИИ ТЕНЕВЫХ ПРИБЫЛЕЙ

…Что касается ЕС, то нам из Киева не видно многих процессов, которые там происходят на глубинных уровнях. Газовые кризисы 2006-го и особенно 2009 года произвели и продолжают производить тектонические сдвиги в европейской энергетике. Расчет русских был прост и даже примитивен. Мол, европейцы, привыкшие к комфорту, убоятся и раньше или позже согласятся на все предложения России по решению газовых проблем. И будут при этом согласны платить высокие цены лишь бы всегда в тепле да комфорте встречать Рождество. «Эффект Шредера» работает, все компании по развитию проектов потоков зарегистрированы в кантоне Цуг в Швейцарии, все в предвкушении будущих прибылей. Неофициальных, разумеется. Рука контролирующих органов Брюсселя до них не дотянется. Единая энергетическая политика ЕС, родившись на бумаге, отошла в историю. Доминируют двусторонние форматы переговорных процессов со странами ЕС, где Россия всегда в боле сильной позиции. Рабочий механизм в виде неформального альянса монополистов на обоих концах трубы тихо делает свое дело, коррумпируя нужных чиновников, политиков, партийных функционеров.

Надо отметить, что это в значительной степени сработало. Но сбой произошел там, где его не ждали. Отсутствие единого голоса ЕС в энергетической политике, тем не менее, не стало препятствием для жесткого мессиджа в адрес Москвы по поводу ее эксклюзивной и единоличной ответственности за надежность и непрерывность поставок газа, которые всегда оплачиваются европейскими клиентами. Причина – европейский дух и традиции: европейцы хотят встречать Рождество, и не только в этом году, в тепле и комфорте. И это стержень не артикулируемой, официально не требующей утверждения консолидации. Русские попали в капкан, который сами и поставили.

Да, Швеция дала добро на «Норд Стрим», но при этом, как страна, председательствующая в ЕС, очень четко напомнила России о ее ответственности, зафиксированной в соответствующих контрактах на поставку газа. Жалобы российского премьера в отношении Украины были «брошены в печку».

ГАЗОВЫЙ КРИЗИС СФОРМИРОВАЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ИГРОКОВ В ЕГО ПОВТОРЕНИИ

Возможно ли повторение газовых кризисов?

Да, возможно. И не только потому, что Украина вдруг не заплатит. Это лишь один из возможных сценариев. Россия всех на нем сосредоточила, и все смотрят в одну точку. А вместе с тем сама Россия заинтересована «дожать Европу» в плане согласия на обходные проекты, а это означает, что необходимо еще попугать европейцев. А списать все можно на Украину. Хотя Газпром понесет определенные убытки, но аффилированные с ним и просто партнерские компании заработают на кризисе доходы, которые пойдут не в корпоративный бюджет, а в частные карманы через швейцарские кантоны. Отличительная черта газового кризиса-2009 от предыдущего – 2006 года – в том, что он сформировал финансовый интерес игроков газового сектора в его повторении. Ведь потери понесли в большей степени промышленные компании, а многие трейдеры, наоборот, получили дополнительные доходы за очень короткий промежуток времени. И они не против, если такая возможность представится еще.

В ЕС НАБЛЮДАЮТ ЗА НАБАТНО-КРИКЛИВОЙ ПОЗИЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕСМЫКАЮЩЕЕСЯ-УГОДЛИВОЙ – ПРЕМЬЕРА

Означает ли ужесточение позиции ЕС к России накануне зимы то, что Украина оправдана в перед лицом ЕС?

Однозначно, нет. И ответственность с Украины не снята. Другое дело, что в ЕС отдают себе отчет вот в чем: Украина не может нести юридическую ответственность за сбой поставок, поскольку не существует контрактов на транзит между европейскими энергоконцернами и НАК «Нафтогаз Украины», с соответствующими юридически зафиксированными обязательствами украинской стороны. К тому же, в пылу междоусобных сражений украинские лидеры не сильно предавались исполнению Брюссельских договоренностей 23 марта. Это не осталось незамеченным в ЕС. Как, впрочем, и набатно-крикливая позиция президентской стороны и пресмыкающееся-угодливая – премьерской. Кредит доверия к властям в Украине – в минусовой зоне.

Наши колебания в разные стороны – то мы туда, то мы сюда, то мы модернизируем ГТС с ЕС, то с Россией договариваемся о каких-то кредитах, то пытаемся раскрутить Европу на деньги вроде для Нафтогаза, а по сути для Газпрома, – могут привести к тому, что мы окажемся «лишней деталью» в стремительно трансформирующейся посткризисной системе энергопоставок на континенте. Наше присоединение к Европейскому энергетическому сообществу происходит, но непростительно запоздало. Сразу возникает вопрос, почему нас не было видно в 2006 году, после первого газового кризиса и где мы были в предыдущие годы? Все это время европейское сообщество предпринимало меры, чтобы защитить себя и обезопасить. Можно сколько угодно рассказывать на мировых газовых конгрессах о том, что мы имеем самые большие в Европе ПХГ, расположенные возле границ ЕС, это не будет восприниматься на фоне того, что вся страна является зоной риска. На европейских презентациях, как правило, страны, не входящие в ЕС, закрашивают в различные оттенки серого цвета. Так вот Украину все чаще оттеняют серым на грани черного. То есть, по мнению европейцев, мы эволюционируем из «серой зоны» в «черную дыру». И с этим сложно спорить, когда видишь изнутри все то, что происходит и не происходит в энергосекторе.

ЕВРОПА ПОНИМАЕТ, ЧТО «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК» ЯВЛЯЕТСЯ ЛИБО БЛЕФОМ, ЛИБО ПРЕСЛЕДУЕТ УЗКОКОРЫСТНЫЕ ЦЕЛИ

И все-таки Швеция дала добро на «Северный поток». Все вопросы, касающиеся энергополитики, будут решать большие национальные государства (Германия и Франция), а не армия еврочиновников, которых эти большие государства содержат...

Швеция не могла, в конечном счете, не дать добро. Ведь газопровод будет прокладываться не в ее территориальных водах, а в исключительной экономической зоне, где согласно международному морскому праву страна не имеет права запрещать хозяйственную деятельность других государств, а может только требовать соблюдения соответствующих условий, гарантирующих безопасность и ненанесение экологического ущерба. Что и было выполнено со стороны компании «Норд Стрим», пересмотревшей планы строительства морской платформы в непосредственной близости от шведских территориальных вод.

К тому же, как мне кажется, в высших политических кругах ЕС существует понимание того, что реализация столь масштабных газопроводных проектов является либо блефом, либо преследует узкокорыстные цели. Россия своей агрессивной политикой вызывает беспокойство в Европе, поэтому эти несоизмеримые с российскими возможностями проекты рассматриваются как своеобразный способ подорвать экономические позиции России. Ведь десятки миллиардов евро на два затратных проекта – это непозволительная роскошь для РФ. Поэтому в Европе могут поддержать и «Норд Стрим», и «Саут Стрим», и «Дрим Стрим», особенно на фоне бездеятельности Украины. Тем более что речь идет о возможных многомиллиардных заказах для европейских компаний, потому что Газпром не владеет соответствующими технологиями. Да и средствами тоже. Но деньги придется возвращать именно для России – хоть газом, хоть кэшем. Вот на этот «сокровенный» процесс и надеется Россия, предвкушая плоды тотального коррумпирования Европы. Но здесь не все так однозначно.

Конечно, европейские энергоконцерны не прочь минимизировать роль Еврокомиссии, свести ее функции к чисто статистическому мониторингу и работать преимущественно с национальными правительствами, проталкивая через них те или иные проекты. Но все-таки ЕС живет не по понятиям. Хотя с учетом ротации Еврокомиссии и тех изменений, которые происходят в ЕС после ратификации Лиссабонского договора, раунд может быть выигран компаниями, и они смогут пролоббировать нужных людей на ключевые позиции в ЕК, – тем не менее, вряд ли это даст желаемый эффект. Достаточно посмотреть, как работают антимонопольные, антикоррупционные и контрольные органы ЕС и вспомнить свежие примеры – и «Майкрософт», и «Интел», и «Дженерал Электрик».

РФ ПЫТАЕТСЯ ИЗОЛИРОВАТЬ УКРАИНУ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕС И США В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Михаил Михайлович, вы по духу евроопимист и СНГ-скептик и, наверное, поэтому очень неодобрительно высказались о перспективах украинско-российского сотрудничества в ядерной сфере. Но ваши оппоненты говорят, что нам больше не с кем, кроме России, сотрудничать в ядерной сфере, и следующие двадцать лет негде, кроме России, негде брать топливные сборки. К тому же, зачем злить Россию и приглашать кого-то на рынок, если можно «дружить атомными» отраслями?

Никакой дружбой атомными отраслями и не пахнет. Речь идет о другом. Россия болезненно реагирует на украинско-американское сотрудничество в этой сфере, усматривая политические подтексты, хотя Украина демонстрирует этим, прежде всего, коммерческие подходы, призванные обеспечить создание конкурентной среды и улучшение ценовой политики партнеров по поставкам ядерного топлива на долгосрочный период. Если сторонам удастся подписать долгосрочное соглашение по поставкам топлива, основанное на взаимном учете интересов, а не попытке сохранить монопольное положение поставщика, то это будет реальный прогресс. Но вряд ли на это приходится рассчитывать, учитывая предысторию отношений.

Как известно, Украина заинтересована в создании собственного неполного цикла производства ядерного топлива. Предложения российской стороны в этой сфере направлены на сохранение существующего положения дел – монополизма компании «ТВЭЛ». Преимущество американских предложений в том, что они ориентированы, в конечном счете, на самообеспечение Украины ядерным топливом для нужд собственных АЭС. Причем американские предложения не направлены на полное вытеснение кооперации с Россией – в то время как в российских – четко просматривается стремление изолировать Украину от сотрудничества с США и ЕС в этой сфере. Россия также не имеет намерений создавать и развивать ядерное производство в Украине. Ведь в средине 90-х они уже имели такую возможность, выиграв тендер. И где этот завод? И сейчас у России нет конкретного проекта, есть то, что можно отдаленно назвать предпроектным видением.

Россия ведет кампанию по дискредитации западного конкурента, показывая на примере Чешской Республики якобы провал «Вестингауза» на Темелинской АЭС, где победителями тендера в 2006 году стал российский ТВЭЛ. Но при этом замалчивается одна существенная деталь. Новое российское ядерное топливо не лицензировано в Чехии, поскольку все еще не завершены его испытания в России. А там возникли проблемы достаточно серьезного характера. Напоминаю, тендер был в 2006-ом, в апреле. Почти четыре года назад. Русские поступают по принципу – «жарьте рыбу, рыба будет». Но Чехия и ЕС по такому принципу не работают. И 2010 наступает. Чехи понесут серьезные потери – порядка 150 миллионов евро. И в Праге, и Брюсселе все чаще задаются вопросом: на каких таких условиях компания CEZ определила победителем российского поставщика, что грозит обернуться теперь финансовым ущербом?

Что касается Украины, то Россия уже получила очередную колоссальную преференцию, поскольку два новых энергоблока будет сооружать российский подрядчик. Может, стоит этим и ограничиться?

Беседовала Лана Самохвалова