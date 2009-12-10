Семинары по имиджу и стилю от ведущих экспертов Германии («D&Y»)

19 и 20 декабря в пресс-центре информационного агентства УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоятся семинары по имиджу и стилю от ведущих экспертов Германии.



19 декабря в 10.00 – семинар «Стиль и этикет современной женщины»

В программе семинара: ключевые факторы элегантности женщины; привлекательная прическа; тонкий макияж; впечатляющие аксессуары; правильная обувь; классический внешний вид для бизнес-леди; правила современного этикета.

С полной программой семинара можно ознакомиться здесь.

20 декабря в 10.00 - семинар «Имидж делового человека»

В программе семинара: что такое имидж; факторы имиджа личности и компании; объективные и субъективные компоненты, формирующие имидж; создание и поддержание аутентичного (достоверного) имиджа; имидж (репутация) – Ваш успех; основные нормы и правила Formal Business, Modern Business, Casual Business; нормы и правила создания основного бизнес-гардероба; деловой этикет при общении за «столом», правила представления и знакомства, статус «клиент всегда прав», деловые переговоры; дресс-код, тайна визитной карточки.

С полной программой семинара можно ознакомиться здесь.

Семинары проведет Андреас ВАЙНЦИРЛ - профессиональный имидж-консультант, тренер по стилю и этикету Академии имиджа (Лимбург, Германия), магистр бизнес-тренинга (MБT); доцент Европейской академии бизнеса (Гослар, Германия)

Участники семинара познакомятся с опытом создания положительной и достоверной репутации, нормами дресс-кодов, международными правилами этикета, а также получат цветовой и стилевой анализ личности.

Тел.: (044)233-40-09, (044)492-28-28., моб. (063)237-37-03

e-mail: info@treners.com

http://treners.com/