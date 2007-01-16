МИД утверждает, что Януковича о визите Тарасюка в Чехию информировали

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины утверждает, что в.и.о. министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО в письменном виде информировал премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о согласованном с Президентом Украины официальном визите главы МИД Бориса ТАРАСЮКА в Чехию 15-16 января с.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД в связи с появлением в СМИ сообщений о неосведомленности Кабинета Министров Украины об официальном визите Б.ТАРАСЮКА в Чешскую Республике.

Как напоминают в пресс-службе, Б.ТАРАСЮК с 3 января 2007 г. находится в отпуске. Официальный визит министра в Чехию был запланирован еще в 2006 г., о чем также сообщалось СМИ.

В соответствии с п.3 статьей 106 Конституции Украины и других конституционных полномочий Президента Украины, этот визит был согласован с главой государства Виктором ЮЩЕНКО, подчеркнули в МИД.

“Поэтому именно искусственное раздувание страстей вокруг официального визита министра иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮКА наносит вред международному имиджу Украины”, говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 января премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Б.ТАРАСЮК не сообщил главе правительства об официальном визите в Чехию.

«Действия ТАРАСЮКА непонятны с точки зрения права и этики отношений, потому что он даже не оформил все документы должным образом, я даже не был информирован об этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «поездки министра с неопределенным статусом наносят вред государству». «Я отрицательно к этому отношусь и уверен, что этот вопрос будет решен в ближайшее время Верховной Радой сразу после завершения ее отпуска», - сказал он.