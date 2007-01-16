Мороз ситуацию с Тарасюком считает абсурдной

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поддерживает позицию премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможности назначения на заседании правительства исполняющего обязанности министра иностранных дел, или возложение обязанностей и.о. министра на первого заместителя министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам Председатель ВР, комментируя вчерашнее заявление главы правительства.

Он отметил, что вчерашняя реакция В.ЯНУКОВИЧА по поводу того, что Борис ТАРАСЮК, будучи в отпуске, побывал в Чехии и провел встречу с премьер-министром этой страны является «в этом смысле адекватной». По его словам, в связи с тем, что парламент отвечает за формирование Кабинета Министров Украины «считаю, что на это время можно было бы на заседании Кабинета Министров Украины назначить исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины, а если нет, то назначить первого заместителя, чтобы он исполнял обязанности министра и снять эту тему». Он считает, что ситуация с Б.ТАРАСЮКОМ является абсурдной и «она подрывает авторитет страны». «Противостояние такого содержания ничего не дает кроме политических спекуляций, подрыва авторитета на международной арене», - отметил А.МОРОЗ. Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины не имеет никаких оснований пересматривать свое решение относительно министра иностранных дел, поскольку «оно принято в соответствии с Конституцией Украины и Б.ТАРАСЮК не является министром иностранных дел Украины». А.МОРОЗ отметил, что Верховная Рада Украины готова рассмотреть предложения Президента относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины. Он отметил, что на третьей сессии парламента (начнется в начале февраля – УНИАН) «бесспорно будет обсуждена по предложению Президента кандидатура как определенно Конституцией Украины». А.МОРОЗ отказался называть фамилии возможных кандидатов на должность министра иностранных дел Украины, отметив, что в Украине уже выросла «школа дипломатов», и есть люди, которые могут возглавлять это ведомство.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины».

Б.ТАРАСЮК обратился в Шевченковский районный суд г. Киева с иском к Верховной Раде о признании отмеченного постановления парламента незаконным, его отмене и обязательстве совершить определенные действия.

5 декабря 2006 года постановлением судьи Шевченковского районного суда г.Киева по заявлению истца обеспечен административный иск путем приостановки действия этого постановления Верховной Рады Украины.

5 декабря Президент Украины подписал Указ, согласно которому Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности.

4 января 2006 года Апелляционный суд Киева отменил постановление судьи Шевченковского райсуда столицы от 5 декабря 2006 года о приостановке действия Постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел Украины, удовлетворив апелляционную жалобу представителя Верховной Рады Украины на это постановление, и направил дело на рассмотрение по сути в Шевченковский районный суд Киева.

10 января МИД Украины распространило комментарий, в котором отметило, что, несмотря на решение Апелляционного суда Киева, Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять должностные обязанности министра.

11 января пресс-служба МИД уточнила, что Б.ТАРАСЮК будет находиться в отпуске до 16 января.

15 января Б.ТАРАСЮК отбыл с двухдневным визитом в Чехию. Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Б.ТАРАСЮК не известил главу правительства об этом визите.