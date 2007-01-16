Януковичу Закона о Кабмине оказалось недостаточно

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министерствам и правительственным комитетам разработать предложения для реализации закона о Кабинете Министров Украины до вступления его в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета Министров Украины.

«15 правительств 15 лет ожидали этого закона. Теперь он принят и вступит в силу приблизительно через 10 дней. До этого времени нужно поработать и подготовить целый ряд мер по внедрению этого закона в жизнь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр напомнил, что одновременно с принятием закона каждое должностное лицо «должно увидеть свое место в этом законе и понять, какую ответственность он несет».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что закона о Кабинете Министров недостаточно для качественного выполнения правительством своих обязанностей. «Еще нужно наполнить его (закон) содержанием путем внесения изменений в законы и через решения правительства», - добавил он.

Кроме того, глава правительства поручил министерствам и правительственным комитетам проанализировать, какие действующие законы требуют изменений. «До начала февраля нужно проанализировать, какие законы остались в парламенте и что нужно подготовить на очередную сессию. Какие необходимы изменения или законы, которые дадут возможность выполнять программу социально-экономического развития», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.