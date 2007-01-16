Тимошенко встретится с лидером израильской оппозиции

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в Иерусалиме в 10:00 проведет встречу с депутатом Кнессета, лидером партии Ликуд, главой оппозиции Биньямином НЕТАНЬЯГУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в ходе встречи будет обсужден вопрос законодательной регуляции статуса оппозиции (в Израиле существует прогрессивный закон) и ознакомления с тенденциями развития оппозиционного движения в Украине.

В 12:00 начнется пресс-конференция Ю.Тимошенко.

Кроме того, сегодня в 15:00 лидер БЮТ выступит в Центре международных исследований Университета Тель-Авива и расскажет о демократических преобразованиях в Украине.