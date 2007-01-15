Тарасюк выступил в Чехии с докладом о НАТО

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК в рамках официального визита в Чешскую Республику выступил в большом зале МИД Чешской Республики с докладом на тему: „Украина на пути к НАТО и ЕС”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, мероприятие было организовано ведущей чешской неправительственной организацией „Ассоциация по международным вопросам” совместно с Чешским евроатлантическим Советом.

Многочисленную аудиторию слушателей составляли представители правительственных структур и неправительственных организаций, политологи, дипломаты, аккредитованные в Праге, преподаватели и студенты Карлова университета, представители ведущих СМИ Чехии.

В своей речи Б.ТАРАСЮК отметил неизменность внешнеполитического курса нашего государства, ознакомил с состоянием и перспективами развития отношений Украины с Евросоюзом и Североатлантическим Альянсом, а также с завершением процесса присоединения Украины ко Всемирной торговой организации. Он выразил надежду на поддержку Чешской Республикой стратегического курса нашего государства, направленного на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.