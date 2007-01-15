Януковичу для полного счастья осталось ”узаконить” Президента

В Украине для создания эффективной системы власти необходимо принять закон о Президенте, считает премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров он сказал: «Мы заинтересованы, чтобы власть работала эффективно, а эффективная система власти невозможна без института Президента. Президент также должен иметь инструменты для выполнения своих функций».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство готово вместе с Секретариатом Президента подготовить соответствующий законопроект. «Мы готовы работать вместе, и я всегда удивлялся, почему до сих пор Секретариат Президента не инициировал рассмотрение законопроекта о Президенте», - отметил он.

Премьер не исключил, что отсутствие законопроекта о Президенте связано с ожиданием отмены политической реформы. «Возможно, кто-то надеялся на отмену Конституции, возможно, что-то другое. Но институт Президента должен иметь также законные полномочия и нести ответственность за их выполнение, как и все ветви власти», - добавил он.

Глава правительства уверен, что после принятия закона о Кабинете Министров Президент сохранил все свои полномочия, предусмотренные Конституцией. Он напомнил, что изменения в Конституцию в декабре 2004 года поддержал и подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. «Их нужно выполнять», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ не стал комментировать намерения Президента Украины В.ЮЩЕНКО обратиться в Конституционный Суд для оценки на соответствие Конституции принятого закона о Кабмине.