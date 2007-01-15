Янукович не собирается трогать СНБО

Правительство не инициирует упразднение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя зарегистрированный депутатами фракции Партии регионов в Верховной Раде соответствующий законопроект.

«Я читал этот законопроект. Там есть положения, с которыми я не согласен. Нашу точку зрения выскажут уполномоченные представители в парламенте. Но это инициатива депутатов, правительство законопроект не инициировало», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает СНБО необходимым органом в системе государственного управления. «Это предусмотрено Конституцией, но деятельность СНБО регламентируется соответствующими законами. И сейчас очень важно распределить полномочия таким образом, чтобы ветви власти не подменяли друг друга и не мешали работать друг другу», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О Совете национальной безопасности и обороны Украины”, которым предлагается упразднить должность секретаря СНБО. Его авторами являются члены фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Согласно проекту, предлагается исключить из закона о СНБО статью 7, в которой речь идет о секретаре СНБО, его заместителях, их полномочиях и т.д.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования СНБО возложить на Секретариат Президента Украины (ранее эти функции выполнял аппарат СНБО).

Также депутаты предлагают, чтобы указы Президента Украины о введении в действие решений СНБО вступали в силу после их скрепления подписями премьер-министра и министра, ответственного за указ и его выполнение.