Янукович не знал о визите Тарасюка в Чехию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Борис ТАРАСЮК не уведомил главу правительства об официальном визите в Чехию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Действия ТАРАСЮКА непонятны с точки зрения права и этики отношений, потому что он даже не оформил все документы надлежащим образом, я даже не был информирован об этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, «поездки министра с неопределенным статусом наносят ущерб государству». «Я негативно к этому отношусь и уверен, что этот вопрос будет решен в ближайшее время Верховной Радой сразу после завершения ее отпуска», - добавил он.

Премьер-министр напомнил, что правительство обращалось к Верховной Раде и Президенту Украины с просьбой решить вопрос о назначении нового министра иностранных дел. «Ответа пока не получили, но решение Верховной Рады принято, и его никто не отменял», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем глава правительства не исключил, что в случае соблюдения Б.ТАРАСЮКОМ «человеческих принципов он мог бы найти свое место как специалист и работать в другой должности».