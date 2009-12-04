Ульянченко подозревает, что есть интерес провести выборы «втемную»

Никаких оснований обвинять главу государства Виктора Ющенко в использовании административного или финансового ресурса во время избирательной кампании не существует. Об этом в интервью «Украине молодой» заявила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко.

«Слава Богу, мы живем в стране, где существует свобода слова. Надеюсь, что именно журналисты будут фиксировать нарушения закона. И если они будут, то за ними должны последовать расследования, с объявленными публично выводами. Кандидат в Президенты Виктор Ющенко со своими избирателями будет встречаться во внерабочее время, и эти встречи будет организовывать не Секретариат, а избирательный штаб Виктора Ющенко. Сегодня они так и проходят, и никаких возможностей обвинять главу государства в использовании административного или финансового ресурса не существует», - цитирует Ульянченко официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Председатель политсовета «Нашей Украины» Вера Ульянченко выразила в интервью обеспокоенность тем, что Верховная Рада до сих пор не внесла изменения в закон о выборах. «Сегодня об этом нужно говорить. Предыдущий вариант закона Президент, как вы знаете, опротестовал в Конституционном Суде, а перед тем его очень раскритиковала Венецианская комиссия — потому что там были нарушены фундаментальные права избирателей. Понятно, что Президент как гарант их прав не мог стоять в стороне. КС выразил замечания, направил их в парламент», - напомнила Ульянченко.

«Были надежды, что депутаты прислушаются уже не к мнению Президента, а к решению Конституционного Суда. Это обязанность! Два дня вокруг закона происходили дебаты в парламенте, если их можно так назвать. И закон не поддержали! Я это расцениваю как попытку и большинства, и меньшинства провести выборы «втемную». У меня создается впечатление, что две крупнейшие политические силы сделают все, чтобы фальсифицировать результаты волеизъявления», - отметила Глава Секретариата Президента.

«Президент требует внести изменения к закону, которые суд считает неконституционными. Это единственный путь защитить выборы от фальсификаций. Глава государства заявил, что его позиция — выборы будут проходить честно. Не стоит надеяться и провоцировать главу государства на какие-то неконституционные действия. Их не будет! А Верховная Рада должна сделать свое дело — к выборам мы должны прийти с законом, который отвечает Конституции и международным нормам», - подчеркнула она.