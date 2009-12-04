Вся правда о суде над Лазаренко. Приговор прокомментируют американские юристы

На днях опубликованы официальные документы, поставившие точку в деле «Народ США против Павла Лазаренко». Русский перевод текста приговора, а также стенограмму судебного заседания в Днепропетровск привезли Джин Берд и Брюс Маркс – представители адвокатского бюро «Marks, Sokolov & Burd». В ходе пресс-конференции вы узнаете:

- почему дело Лазаренко тянулось так долго

- почему приговор, вынесенный Лазаренко, окончательный и обжалованию не подлежит

- по скольким пунктам Лазаренко был признан виновным

- почему судья не засчитал в отбытый срок время, проведенное Лазаренко в иммиграционной тюрьме и под домашним арестом

-сколько Лазаренко еще осталось сидеть и каковы его шансы на досрочное освобождение

- может ли Лазаренко из тюрьмы управлять своим бизнесом в Украине

- есть ли у Лазаренко шанс после отбытия наказания получить вид на жительство в США

- что будет, если иммиграционная служба США примет решение о депортации Лазаренко, а тот оспорит это решение в суде

Достоверная информация о громком судебном процессе позволит развеять многочисленные слухи и домыслы, которыми уже много лет окружено дело Лазаренко.

Пресс-конференция состоится в информационном агентстве «Новый мост» 4 декабря 2009 года в 12.00 по адресу: г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 40 б

СПРАВКА

Брюс Маркс – генеральный директор адвокатского бюро «Marks, Sokolov & Burd». Адвокатской практикой занимается с 1984 года. Лицензирован в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк. Изучал русский язык в американском университете и в Пушкинском институте (Москва). Брюс Маркс одним из первых применил федеральный закон о рэкетирской деятельности в отношении дел, связанных с переделом собственности на территории бывшего СССР. Был сенатором в штате Пенсильвания.

Джин Берд – родился в Днепропетровске. Получил полное юридическое образование в США (JD). Адвокатской деятельностью занимается с 1997 года. Лицензирован в штатах Пенсильвания и Нью-Йорк. С 1993 года работает с украинскими клиентами по структурированию инвестиций и организации международных проектов. Участвовал в судебных делах в федеральных судах и судах штатов в США, представлял интересы клиентов в международных арбитражах, проводимых международной торгово-промышленной палатой в Париже, Женеве, Стокгольме, в Лондонском международном арбитраже, в Лондонской организации морских арбитров. Кроме английского, владеет русским и украинским языками. С 2006 года является руководителем представительства адвокатского бюро «Marks, Sokolov & Burd» в Украине.

Адвокатское бюро «Marks, Sokolov & Burd» с 1998 года ведет дела по вопросам защиты акционеров на территории бывшего СССР, участвовало в громких процессах против компаний «Русал», «ТНК», «Альфа-груп», «Лукойл» а также в делах, связанных с Никопольским заводом ферросплавов. Центральный офис бюро расположен в Филадельфии (Пенсильвания, США), имеются также офисы в Москве и Киеве.