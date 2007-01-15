Ющенко рассчитывает, что Украина вступит в ВТО в июне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает, что Украина уже в июне станет 151-м членом Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с украинской общиной в Румынии в городе Сигету-Мармацией.

В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина планирует уже в июне стать 151-м членом ВТО и сразу после этого начнется работа по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Президент отметил, что по состоянию на 1 января текущего года ЕС стал торговым партнером номер один для Украины, обогнав Россию.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2006 года Верховная Рада приняла последний из законов, необходимых для вступления Украины в ВТО.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в конце декабря 2006 года высказывал прогноз, что Украина вступит в ВТО в феврале 2007 года, при условии внесения в этот срок Рабочей группой данного вопроса на рассмотрение Генеральной ассамблеи СОТ.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

Сейчас Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг только с Киргизией.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров относительно тарифов, которые были начаты в 1946 году.

В настоящее время в ВТО входит 150 государств.