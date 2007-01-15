Янукович призывает не драматизировать

Правительство и премьер не намерены подменять институт Президента, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам правовой политики, обороны, международного сотрудничества и европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Безусловно, сейчас нужно давать ответ на вопрос, как будет работать институт президентства. Мы должны сделать все, чтобы институт президентства имел свое действующее место, и никогда правительство и премьер-министр не будут подменять Президента».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Президент должен выполнять свои функции. «Мы заинтересованы в том, чтобы власть была эффективной. Поэтому чем скорее закончится этот процесс – тем лучше. Драматизировать ситуацию не нужно. Этот процесс происходит по демократическим процедурам, то есть в парламенте», - добавил он.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отнес к разряду первоочередных законопроектов для наполнения содержания политической реформы закон о местном самоуправлении.

«Что касается вопросов, не учтенных в изменениях в Конституцию, будет время, мы поработаем, сделаем выводы о том, что нужно сделать. Придет время – мы это сделаем, не сделаем мы – сделают наши последователи», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.