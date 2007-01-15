Анну Герман цыгане приняли за свою

Нардеп-“регионал” Анна Герман встречала старый Новый год у своей хорошей знакомой – заместителя генпрокурора Татьяны Корняковой, у которой 13 января был день рождения, сообщает «Сегодня». В компании также были министр МЧС Нестор Шуфрич, музыкант и депутат Ян Табачник, заместитель секретаря СНБО Валерий Хорошковский.

«Цыгане тоже были, - рассказала Герман. – Но гадали всем, кроме меня. Может, приняли за свою, когда я с ними танцевала цыганочку?»

Сама Герман не гадает, а, как она говорит, «прогнозирует». А в качестве доказательства приводит факт премьерства Виктора Януковича.

«В прошлом году я первая говорила, что он будет премьером. Но тогда все отнеслись к этому как к сумасшествию,» - посмеялась Анна Герман.