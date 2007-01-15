Янукович собрался в Поднебесную

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в этом году посетит с визитом Китайскую Народную Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в Украине Юйшеном ГАО, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что в ближайшее время будет согласована дата его визита в Китай.

Во время встречи премьер-министр выразил удовлетворение уровнем развития украинско-китайских отношений, отметив необходимость сохранения существующей динамики сотрудничества. В ходе беседы обсуждались перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности в авиастроении, космической сфере, топливно-энергетической отрасли.

В свою очередь, Юйшен ГАО отметил, что 2007 год будет чрезвычайно важным в развитии китайско-украинских отношений. Как подчеркнул руководитель дипломатической миссии, запланированные в этом году визиты в Китай руководителя правительства Украины и председателя Верховной Рады свидетельствуют об особом значении, которое придает китайская сторона отношениям с Украиной.