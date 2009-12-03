Верховная Рада опять берется за Стельмаха

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины (НБУ) в связи с окончанием срока полномочий.

Об этом сообщается на сайте парламента. Проект постановления подали нардепы: Юрий Кармазин от фракции НУ-НС, коммунист Александр Голуб, бютовцы Владимир Яворивский и Олег Ляшко.

Как сообщал УНИАН, полномочия нынешнего председателя Нацбанка заканчиваются 16 декабря 2009 года. Однако, согласно законодательству Украины, глава НБУ может быть назначен или уволен с должности Верховной Радой исключительно по представлению Президента Украины.

Парламент уже не раз пытался уволить В.СТЕЛЬМАХА с занимаемой должности.

26 января т.г. Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Нацбанка, а 12 июня т.г. парламент направил Президенту Украины депутатский запрос относительно необходимости внесения в парламент представления об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. На такие действия депутатов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отреагировал заявлением, что отставка председателя НБУ не относится к компетенции парламента.

В.СТЕЛЬМАХ был назначен председателем Нацбанка Украины Верховной Радой 16 декабря 2004 года.