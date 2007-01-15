Ющенко поедет в Донецкую область
15:04, 15 января 2007Политика
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Запланирован ряд встреч
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 17 января 2007 года посетит Донецкую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, согласно предварительной программе визита, глава государства встретится со студентами Донецкого Национального университета, а затем посетит завод группы "НОРД" и проведет пресс-конференцию.
В завершение визита запланирована встреча Президента с административно-хозяйственным активом области.
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