ОБСЕ приняла Декларацию о нераспространении ядерного оружия

Совет министров ОБСЕ 2 декабря на 17-м заседании в Афинах принял Декларацию о нераспространении ядерного оружия, в которой подтверждаются обязательства государств-участниц ОБСЕ относительно разоружения и укрепления режимов нераспространения оружия массового уничтожения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, этот вопрос по инициативе министра иностранных дел Украины Петра ПОРОШЕНКО был внесен на рассмотрение Совета 20 октября с.г. Министры приветствовали решение Украины и ряда государств относительно добровольного отказа от запасов ядерного оружия. В этом контексте главы МИД подтвердили важность гарантий безопасности, предоставленных ядерными государствами неядерным государствам.

Как отмечает МИД, инициатива Украины была высоко оценена Европейским Союзом. В последний раз документ такого содержания и значения был одобрен в рамках ОБСЕ в 1994 году. Одобрение Декларации подтвердило весомую роль Украины в гарантировании международной безопасности путем разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Декларация стала важным взносом ОБСЕ в многосторонний диалог по острейшим вопросам нераспространения и будет способствовать успешному проведению ряда ключевых международных мероприятий в этой сфере, среди которых, - Саммит по вопросам ядерной безопасности (апрель 2010 года, Вашингтон) и Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (май 2010 года, Нью-Йорк), один из главных комитетов которой возглавит Украина.

Отдельно министры выразили глубокую обеспокоенность не полным выполнением некоторыми державами мира резолюций Совета Безопасности ООН относительно предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств ее доставки и призывали эти страны обеспечить такое выполнение.