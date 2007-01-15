Журналист выиграл суд у Черновецкого

Оболонский районный суд Киева 11 января принял решение в гражданском деле по иску экс-директора ТРК «Киев» Валерия ТКАЧУКА к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ о признании незаконным и отмене распоряжения об отстранении его от работы и возмещения морального ущерба.

Об этом УНИАН сообщил В.ТКАЧУК.

По его словам, согласно решению суду, Киевский городской совет как работодатель должен возместить ему моральный ущерб в размере 1 тыс. грн. и еще оплатить 3 тыс. грн. за юридические услуги. Отдельно также Киевсовет оплатит в интересах государства госпошлину в размере 17 грн. и 30 грн. расходов на информационное обеспечение суда.

В.ТКАЧУК отметил, что самым приятным в этом решении суда для него является моральное удовлетворение. “В том понимании, что развеян миф, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ абсолютно все может, и все суды ему подчиняются. Вот о чем идет речь. В судах еще совесть осталась”, - сказал бывший руководитель ТРК “Киев”.

При этом В.ТКАЧУК отметил, что данный суд был только первым шагом, поскольку на этой или следующей неделе должно состояться второе судебное заседание, также в Оболонском районном суде, по его иску к городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ о незаконном освобождении от должности директора телекомпании.

Относительно того, хотел бы В.ТКАЧУК вернуться на свою должность, он сказал, что просто хочет, “чтобы этот беспредел исчез из нашей жизни, потому что нельзя уволить человека просто так, большого, маленького, среднее. Так мне захотелось, потому что я начальник... Оно (решение – УНИАН) по крайней мере должно быть в правовом поле. А относительно того, хотел бы я вернуться (на должность), то при таком мэре, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и при том, что происходит в эфире телекомпании, с мэром не сотрудничал бы...”.

По информации В.ТКАЧУКА, с мая по декабрь из телекомпании “Киев” “уволили” и “уволились” 40 человек, всего в штате было 220-230 человек.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в 2006 г. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил директора ТРК «Киев» В.ТКАЧУКА от работы для проведения служебного расследования.

В частности, в распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отмечалось: “В связи с выявленными фактами ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, причинивших значительный вреда, отстранить от исполнения полномочий директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания» Киев» В.ТКАЧУКА с 17 апреля 2006 года на время проведения служебного расследования”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился служебное расследование провести на протяжении месяца со дня подписания данного распоряжения. Контроль за выполнением указанного распоряжения Киевский городской председатель оставил за собой.

15 мая 2006 года В.ТКАЧУК распоряжением мэра был освобожден от должности директора коммунального предприятия Киевского городского совета „Телекомпания „Киев”. В документе отмечалось, что В.ТКАЧУК освобожден в связи с окончанием полномочий.

Исполнение обязанностей директора КП „Телекомпания „Киев ” с 16 мая этого года возложено на Никиту БЕЛЬСКОГО.