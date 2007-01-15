Литвин призывает киевлян не оплачивать новые счета

Народная партия считает повышение в столице жилищно-коммунальных тарифов незаконным и призывает киевлян не оплачивать счета по новым тарифам.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Народной партии.

Народная партия призывает медицинских работников, педагогов, всех бюджетников, инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих, всех, кто не имеет возможности получить субсидию и наивно относил себя к среднему классу, направлять собственные платежки по новым тарифам лично мэру Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОМУ в Киевскую городскую государственную администрацию по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36.

“Ведь в Киеве совсем не много таких богатых людей как он, тем более, господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже давно обещал, что богатые поделятся с бедными. По нашему мнению, это время наступило. Поэтому дайте возможность господину ЧЕРНОВЕЦКОМУ осуществить свое обещание”, - говорится в заявлении.

Народная партия также напоминает, что Верховная Рада предыдущего созыва в январе 2006 года законодательно сделала невозможным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. “Было принято соответствующее постановление, которое согласно уже действующим изменениям к Конституции, приобрело силу закона. На сегодня это постановление действует, поскольку его никто не отменял. Генеральная прокуратура Украины в соответствии с ее полномочиями, определенными Конституцией, до сих пор не провела проверку законности принятия решения относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве”, - подчеркивает Народная партия.