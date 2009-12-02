Королевская прогнозирует большую перекройку политической карты

После президентских выборов расстановка политических сил в Украине сильно изменится: «непроходные» политики будут инициировать переговоры уже по итогам первого тура. Такое мнение в интервью журналу «Главред» высказала народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«После первого тура те кандидаты, которые не попадут во второй, начнут активно заниматься поиском своего места в политической жизни. Они прекрасно понимают, что за президентскими выборами последует большая перекройка политической карты. Фактически произойдет политическая перезагрузка, после которой выживут команды, уже прошедшие испытания оппозицией», – сказала депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сейчас никакие переговоры не ведутся – «для них попросту нет никакой почвы. Переговоры могут быть после первого тура – именно выборы покажут, кто и какой поддержкой пользуется».