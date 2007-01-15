Луценко разнюхал о массовых увольнениях в милиции

Бывший министр внутренних дел, председатель общественного движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что руководство МВД намерено уволить из органов внутренних дел 360 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на брифинге в Ивано-Франковске.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО “уже есть список” лиц на увольнение. Он заметил, что в списке записаны как начальники областных управлений МВД, так и рядовые милиционеры.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что Ивано-Франковские милиционеры встречали его “с добрыми улыбками”, и он рад, что здесь работают “настоящие профессионалы”.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 14 января, в Ивано-Франковске прошел всеукраинский фестиваль вертепов “Карпатия”, в котором принял участие Ю.ЛУЦЕНКО.