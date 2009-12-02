Женщины из Львова приготовили подарок для Путина

Женщины-депутаты Львовского областного совета подарят премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ галстук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила во время заседания облсоветы, депутат облсовета, член «Всеукраинского объединения женщин-депутатов» Эмилия ПОДЛЯШЕЦКАЯ.

По ее словам, подарок, который передадут В.ПУТИНУ через Генерального консула Российской Федерации во Львове Евгения ГУЗЕЕВА, будет ответом на шутки российского премьера в адрес Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

«Женщины Львовщины подарят Владимиру ПУТИНУ галстук, чтобы ему после выборов в Украине было чем заняться», - сказала Э.ПОДЛЯШЕЦКАЯ.

Она сообщила, что женщины-депутаты также передадут через Е.ГУЗЕЕВА письмо Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором они осудят шутки В.ПУТИНА в адрес М.СААКАШВИЛИ во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Крыму.

«Фраза В.ПУТИНА «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - не достойна должностного лица России и подобные заявления премьера унижают российский народ », - отметила Э.ПОДЛЯШЕЦКАЯ.

Также сегодня во время сессионного заседания депутаты от «Нашей Украины» обнародовали заявление, в котором выразили протест против неуважительного отношения к Украине со стороны премьеров Украины и России.

«Выражаем решительный протест нецивилизованному, хамскому тону премьера Российской Федерации ПУТИНА и прокремлёвской антиукраинской политике премьера ТИМОШЕНКО. Украине уже никогда не быть колонией Кремля», - отмечается в заявлении.