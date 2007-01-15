Ющенко окроет мостовой переход через Тису

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Румынию.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве главы государства, в рамках визита состоится встреча Президента Украины с Президентом Румынии Траяном БЕСЕСКУ. Главы государств обсудят вопрос двусторонних политических взаимоотношений, учреждение деятельности Украинско-румынской совместной президентской комиссии, торгово-экономическое, трансграничное и межрегиональное сотрудничество, сотрудничество в сфере обеспечения прав национальных меньшинств, вопросы европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и тому подобное.

Также предусмотрено, что Президенты двух стран примут участие в церемонии открытия мостового перехода через р. Тиса на украинско-румынской границе и введение в действие пункта пропуска «Солотвино – Сигету – Мармацией».

Кроме того, планируется, что Президент Украины в городе Сигету-Мармацией посетит украинский лицей имени Тараса Шевченко и пообщается с украинской общиной уезда Марамуреш.

В поездке Президента сопровождают председатель Государственной таможенной службы Украины Александр ЕГОРОВ, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел ШИШОЛИН, председатель Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.