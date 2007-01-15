Тарасюк на два дня уехал в Чехию

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК прибыл с двухдневным визитом в Чешскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в Праге запланированы встречи Б.ТАРАСЮКА с премьер-министром Чешской Республики Мирославом ТОПОЛАНЕКОМ, вице-премьер-министром по делам ЕС Александром ВОНДРОЙ, министром иностранных дел Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, первым заместителем председателя Сената парламента Чехии Петром ПИТГАРТОМ, председателем Палаты депутатов парламента Милославом ВЛЧКЕМ, членами Координационного совета украинских организаций Чешской Республики.

По результатам переговоров официальных делегаций МИД Украины и Чешской Республики, возглавляемых министрами иностранных дел Украины и Чехии, планируется подписание Плана консультаций между МИД Украины и МИД ЧР на 2007-2008 годы и Совместного заявления о сотрудничестве по реализации Плана действий Украина-ЕС.

Находясь в Праге, Б.ТАРАСЮК выступит в здании МИД Чехии перед представителями официальных кругов и неправительственных организаций по вопросу основных приоритетов внешней политики Украины в сфере европейской и евроатлантической интеграции.